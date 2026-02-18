Olimpiadi, pattinaggio mania a Milano: pattinatori nelle opere d'arte

Roma, 18 feb. (askanews) - Pattinaggio mania a Milano durante i Giochi, in tanti si sono appassionati alle discipline olimpiche e nel capoluogo lombardo i pattini sono arrivati anche dentro le opere d'arte.

Non sul ghiaccio, con le rotelle: ma le figure, l'armonia e i movimenti leggeri sono molto simili.

Allo Spazio Ventura (Exhibition Hub) è andata in scena la "Claude Monet Skate Experience", con diversi campioni mondiali della Nazionale azzurra di pattinaggio artistico (tra cui Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, Mattia Qualizza e Sara Mazzini, Giulia Biagi, Leonardo Boselli, Margaux Feliciani e Alessia Malerba) che hanno dato vita a uno show immersivo tra le opere impressioniste della mostra "Claude Monet-The immersive experience" che ha già accolto migliaia di visitatori.

Roberta Sasso e Gherardo Altieri Degrassi, campioni del mondo nella danza senior: "Per noi è importante poterci confrontare con il mondo dell'arte. Credo che il pattinaggio sia non solo performance atletica e tecnica ma anche un punto di incontro con altre arti di tutti i tipi. Immergersi in un ambiente così magico è qualcosa di unico, è bellissimo poter unire mondo atletico e artistico".

Paola Fraschini e Marta Bravin, direttrici artistiche di "Pattinaggio Creativo" che ha pensato il progetto con Skate Italia (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e Exhibition Hub Milano: "Per noi essere qui è un sogno, diamo la possibilità agli atleti di esprimersi in un modo diverso e esprimere la loro artisticità".

"In una Milano piena di entusiasmo olimpico per noi è importante fare questo evento per portare un messaggio di valore e bellezza, il pattinaggio a rotelle non è ancora olimpico ma facciamo vedere che anche i nostri atleti possono arrivare a raggiungere palcoscenici prestigiosi come il mondo dell'arte".