Olimpiadi, Moioli: incredibile, due medaglie dopo un periodo tosto

Livigno (So), 16 feb. (askanews) - "Se 10 giorni fa avessero detto che avrei fatto due medaglie non ci avrei mai creduto perché comunque è stato un periodo molto intenso, però in questi giorni ho ritrovato qualcosa che era tanto che non sentivo, oggi stavo bene, ero contenta, eravamo affiatati, ci siamo divertiti, è stato molto bello". Così Michela Moioli dopo avere vinto a Livigno la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre con il compagno Lorenzo Sommariva, medaglia che ha fatto superare il record precedente dell'Italia di podi conquistati in un'Olimpiade invernale. "I record sono fatti per essere superati. È bello essere parte di questa di questo traguardo, ma secondo me la squadra italiana regalerà ancora un po' di soddisfazioni" ha aggiunto. "Sicuramente condividere è qualcosa che ti legherà per sempre, vincere una medaglia olimpica insieme è qualcosa che ti unisce e ti ricorderai per sempre, è simbolo anche un po' del supporto reciproco, credo che oggi l'abbiamo dimostrato, siano stati uniti fin dall'inizio, fino alla fine" ha concluso.