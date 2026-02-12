Olimpiadi, Mattarella sulle piste per le azzurre del superG a Cortina

Roma, 12 feb. (askanews) - L'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla pista delle Tofane a Cortina per seguire il SuperG femminile. Ad accoglierlo, la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry e il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò.

Il Capo dello Stato ha indossato la divisa bianca del Team Italia insieme alla figlia Laura e in veste di tifoso ha esultato per la discesa di Federica Brignone e si è rammaricato per l'uscita di Sofia Goggia, che aveva incontrato ieri.