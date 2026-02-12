ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Mattarella pranza con gli atleti al villaggio olimpico

Cortina, 12 feb. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha pranzato con gli atleti azzurri nel Villaggio olimpico di Cortina, dopo aver assistito all'oro di Federica Brignone nel SuperG. Il Capo dello Stato era seduto tra Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglia di bronzo nel doppio misto di curling. Tra gli atleti con cui Mattarella sì è intrattenuto anche le campionesse di slittino Andrea Voetter e Marion Oberhofer e i campioni della squadra maschile Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder.

Al presidente sono anche state consegnate alcune pin, spillette, dei Giochi Invernali.

