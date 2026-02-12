ULTIME NOTIZIE 12 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Mattarella applaude Brignone e si rammarica per Goggia

Roma, 12 feb. (askanews) - L'applauso del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la discesa nel superG femminile di Federica Brignone, risultata prima in quel momento della gara; un piazzamento poi confermato alla fine della competizione, un oro inaspettato dopo l'infortunio a pochi mesi dai Giochi.

Il capo dello Stato è arrivato sulla pista delle Tofane a Cortina, indossando la divisa bianca del Team Italia, per tifare le azzurre. Il rammarico sul volto di Mattarella dopo l'uscita di Sofia Goggia che era partita con un ottimo tempo.

