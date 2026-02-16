ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Malagò: atlete e atleti meravigliosi, fanno emozionare

Roma, 16 feb. (askanews) - "Siamo molto felici, siamo molto orgogliosi, il merito è del CONI, della preparazione olimpica del Coni, il merito è delle due federazioni FISI e FISG, il merito va anche ai tecnici, abbiamo secondo me gli allenatori più bravi del mondo, e a queste meravigliose atlete e atleti che ci stanno facendo emozionare".

Così il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, ospite di Fazio Fazio a "Che tempo che fa" sul Nove. E parlando del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha aggiunto: "È il nostro primo tifoso, lo sanno tutti. In tutti questi anni è straordinaria la sensibilità che ha avuto, la disponibilità, la generosità, la competenza ... è appassionato. Anche l'altro giorno ha mangiato al villaggio olimpico con gli atleti, si informa sugli orari delle gare, e su alcune discipline è impressionante la cultura sportiva che ha" ha detto.

