Olimpiadi, Lorello: spero vittorie avvicinino gente a sport

Milano, 17 feb. (askanews) - "Sono contentissimo, soprattutto oggi, dopo che hanno fatto l'oro nella gara a squadre, sicuramente avvicina al nostro sport, che però purtroppo non avendo impianti all'attivo in tutta Italia risulterà sicuramente difficile che la gente si avvicini al nostro sport, abbiano soltanto due impianti di cui uno adesso in manutenzione e in rifacimento quindi penso che la cosa che mi auspico è che la gente si avvicini al mondo dello sport in generale. Non penso che la mia vita si stravolgerà più di tanto sicuramente la consapevolezza di avere ancora una medaglia olimpica ti motiva e ti slancia verso un nuovo quadriennio che comunque essendo ancora giovane spero di arrivare almeno ad altri due Olimpiadi e quindi ti lancia con una consapevolezza maggiore". Così Riccardo Lorello, vincitore della medaglia di bronzo sui 5.000 metri nel pattinaggio di velocità ai Giochi di Milano Cortina, durante una visita a Casa Italia.