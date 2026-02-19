Olimpiadi, la Samsung House porta le montagne in città

Milano, 19 feb. (askanews) - Portare le montagne in città attraverso la tecnologia, tra led, trasparenze e giochi di specchi.

La Samsung House a Milano ha aperto le sue porte per i Giochi Olimpici, accogliendo gli ospiti con una grande installazione firmata Marco Balich nel cortile di Palazzo Serbelloni.

All'interno, uno spazio allestito come un tradizionale chalet di montagna, ma animato dalle tecnologie più avanzate della casa tech coreana: schermi a led che ricreano paesaggi innevati e visori per vivere un'esperienza di sci virtuale sulle piste delle Dolomiti.

La Samsung House non è una fan zone e non è un semplice spazio espositivo. È un luogo di relax e connessione, pensato per far incontrare atleti, media e partner mentre le gare sono in corso. Come ha spiegato Emanuele De Longhi, Head of Corporate Marketing di Samsung Italia:

"Come Samsung creiamo connessioni tecniche, ma anche connessioni umane tra le persone. In questo utilizziamo i nostri prodotti per ridurre le distanze. Milano Cortina è la prima Olimpiade diffusa, con gare in più località, e la tecnologia permette di avvicinare luoghi lontani come Livigno, Cortina, Milano e Bormio".

All'interno dello storico palazzo, tra lounge e corner dedicati alla produzione di contenuti e fotografia, prende forma anche il racconto della partnership tra Samsung e il movimento olimpico, iniziata nel 1988 con i Giochi di Seul e cresciuta nel tempo insieme all'evoluzione tecnologica.

Si passa dai primi telefoni con le lunghe antenne ai più recenti Galaxy Z Flip 7, oggi utilizzati dagli atleti per i celebri Victory Selfie dal podio.

"Sta cambiando anche il modo di celebrare i momenti olimpici", ha aggiunto De Longhi. "Le celebrazioni sono sempre più individuali e cresce l'attenzione nel raccontare prospettive diverse dei momenti più importanti dei Giochi".