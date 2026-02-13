Olimpiadi, la musica del Maestro Cacciapaglia nello show al braciere

Milano, 13 feb. (askanews) - Il Maestro Roberto Cacciapaglia ha diretto e composto le musiche del Gran Finale della Cerimonia delle Olimpiadi si è tenuta allo stadio di San Siro a Milano, il poema sinfonico in quattro movimenti si intitola Olympia ma la sua musica accompagna l'appuntamento quotidiano all'Arco della Pace dove, allo scoccare di ogni ora - dalle 18.00 alle 23.00 - il braciere olimpico si anima con uno show della durata di alcuni minuti, un momento sospeso tra luce, musica ed emozione.

"Olympia era la città simbolo dell'Olimpiadi e nell'antichità le Olimpiadi fermavano le guerre e i conflitti. Penso che ancora oggi la musica possa celebrare quanto è il più bello c'è nell'essere umano la condivisione, il rispetto viaggiare uniti verso il futuro ci auguriamo sia un futuro di pace di pace per tutti e questo arco della pace porta il pace".

Dopo la musica dell'albero della vita composta per l'Expo di Milano, il maestro Cacciapaglia propone un'altra opera che lo lega fortemente con la città e i grandi eventi.

Da aprile 2026 sarà possibile ascoltare dal vivo Roberto Cacciapaglia nel nuovo tour prodotto e organizzato da Baobab Music: 11 aprile - CREMA / 12 aprile - TORINO / 14 aprile - BOLOGNA / 23 aprile - FIRENZE / 29 aprile - MILANO / 9 maggio - ROMA (https://www.ticketone.it/artist/roberto-cacciapaglia/).

Questi concerti saranno un invito a riconoscere, attraverso il suono, l'armonia luminosa che già abita in ciascuno di noi, trasportando l'ascoltatore in un'esperienza di ascolto immersiva e consapevole.