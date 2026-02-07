Olimpiadi, la blogger cinese a Milano: ecco come tifo per il Dragone

Milano, 7 feb. (askanews) - Yang Zhao è nata a Jilin ed è una nota blogger cinese, giunta a Milano proprio ieri, giornata di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

In abiti tradizionali, ci appare come il miglior sostenitore della squadra olimpica del Dragone.

"Ciao, mi chiamo Yang, sono cinese e ora vivo in Francia. Sono venuta a Milano per un evento TikTok qui in città".

Le chiediamo se ha qualche passione tra i giochi invernali. Ci dice : lo sci. E ci racconta che numerosi atleti della squadra olimpica del suo Paese di provenienza giungono proprio dalla sua città natale, nella Manciuria meridionale.

"Vengo da una città chiamata Jilin. È una città nel nord-est della Cina, quindi d'inverno fa molto freddo, e dunque siamo bravi negli sport invernali, ovvero quelli che si svolgono sulla neve".

Jilin è una delle città più antiche della Cina nord-orientale, con quattro famose montagne che la circondano.

La squadra olimpica cinese è davvero numerosa. La sosterrete?, le chiediamo. "Certo".

E come si fa il tifo in cinese?

Ovvero "Forza squadra sportiva cinese!"