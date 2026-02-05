Olimpiadi, in Duomo i 5 cerchi grondanti petrolio di Greenpeace

Milano, 5 feb. (askanews) - Protesta di Greenpeace a Milano alla vigilia dei Giochi Olimpici.

"Attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno posizionato una grande installazione raffigurante i cinque Cerchi Olimpici che colano petrolio e la scritta 'Sponsored by Eni' in Piazza del Duomo a Milano, dove in serata è atteso l'arrivo della Fiamma Olimpica", ha spiegato l'associazione ambientalista.

"Gli attivisti, che hanno mostrato striscioni con la scritta 'Fuori dai giochi le aziende inquinanti', contestano la presenza tra i principali sponsor delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 del colosso del petrolio e del gas Eni, le cui emissioni di gas serra minacciano la sopravvivenza della stagione invernale e dei Giochi stessi", scrive Greenpeace.

"È assurdo che fra i principali partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina figurino aziende che, con le loro emissioni fuori controllo, rischiano di far scomparire il ghiaccio e la neve da cui dipendono le Olimpiadi Invernali -dichiara Federico Spadini della campagna Clima di Greenpeace Italia - Eni è fra i principali responsabili al mondo della crisi climatica e non è accettabile che le sue operazioni di greenwashing inquinino i valori olimpici del rispetto per le persone e l'ambiente. Chiediamo al Comitato Olimpico Internazionale di interrompere tutte le sponsorizzazioni e partnership con le aziende del gas e del petrolio, a partire da Eni, per salvaguardare i Giochi Olimpici presenti e futuri".