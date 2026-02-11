ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, il tifo per il SuperG dalla fan zone al Castello di Milano

Milano, 11 feb. (askanews) - Si tifa non solo sulle piste in queste Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Al Castello Sforzesco fin dal mattino tanti tifosi arrivano nella Fan zone ufficiale per seguire le gare in diretta sul maxi schermo. Soprattutto quelle con grandi speranze di medaglia per gli italiani, come il Super G. Tanta attesa, ma poi la delusione e comunque gli applausi per gli atleti azzurri.

In particolare per il favorito Giovanni Franzoni, sesto; undicesimo Christof Innerhofer e ventiquattresimo Mattia Casse, mentre Dominik Paris è uscito dopo avere perso lo sci.

"Ci contavamo tantissimo sarà per la prossima", dice una tifosa. "Sembrava ci potesse essere qualcosa ma è andata così, è andata", dice un'altra. Resta l'emozione dello sport in diretta.

