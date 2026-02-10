Olimpiadi, il mondo guarda Milano: turisti commentano l'organizzazione

Milano, 10 feb. (askanews) - Boston, New York, Canada, Francia, Olanda: il centro di Milano è l'altra pista dei giochi olimpici, dove i turisti arrivati da tutto il mondo per le Olimpiadi si godono la città, nei più classici dei modi, dal selfie coi piccioni alla visita alle guglie del Duomo. Questa coppia di New York è qui per seguire sci e pattinaggio e poi andrà a Cortina e Livigno. "Penso che sia stato fatto una gran bel lavoro, è una grande olimpiade", dicono. "Amiamo Milano, ci piace molto. La gente è favolosa, il cibo incredibile", aggiunge.

"Tutto piuttosto bene organizzato" dice un tifoso dalla Francia. "Per i trasporti abbiamo una applicazione che ci aiuta e ci sono tanti volontari in tutta la città quindi è piuttosto facile spostarsi". "È la mia prima volta a Milano, la devo scoprire, è molto bella, soprattutto il centro intorno al Duomo e ora c'è anche bel tempo rispetto ai primi giorni".

Questi ragazzi dal Canada, sono veterani delle Olimpiadi. "L'organizzazione è molto buona, noi siamo stati anche a Parigi nel 2024. Sicurezza semplice, trasporti che funzionano e comunicazione chiara, ad esempio su quali stazioni sarebbero state chiuse alla cerimonia inaugurale".

"Finora è stato davvero fantastico per me - afferma una volontaria in un momento di riposo - quindi faccio parte di un team e sono circondata da tantissimo sostegno". "Fantastico, è bellissimo essere qui", dicono da Boston.

"L'organizzazione olimpica è molto buona, ma alcune cose sono incompiute e non tutto è bello come dovrebbe", commenta critico un olandese, mentre altre sue connazionali si esercitano col tifo davanti al Duomo.