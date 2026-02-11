Olimpiadi, i reali di Svezia in Val di Fiemme per le gare di Fondo

Val di Fiemme, 11 feb. (askanews) - Re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia di Svezia stanno vivendo la magia dei Giochi Olimpici; i reali hanno visitato prima Cortina poi sono andati in Val di Fiemme per tifare a Tesero gli atleti dello sci di fondo. Il sovrano di Svezia che è un grande amante degli sport invernali, ha incontrato il Presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò a Casa Trentino.

Presente in Val di Fiemme anche il primo ministro finlandese Petteri Orpo che ha visto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

"È fantastico essere qui e per la medaglia di bronzo di oggi, assegnata alla Finlandia. Grazie mille per i fantastici Giochi, ed è così bello qui, le montagne e tutta l'atmosfera" ha detto, ricordando che domani sarà a Bruxelles per la riunione del Consiglio europeo a cui parteciperà anche la premier Georgia Meloni.