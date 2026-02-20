Olimpiadi, gli Usa festeggiano l'oro di Alysa Liu nel pattinaggio

Roma, 20 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti festeggiano la medaglia d'oro olimpica che mancava da tanti anni nel pattinaggio di figura donne. L'ultimo oro risale a Salt Lake City 2002, quando vinse Sarah Hughes, mentre l'ultimo podio olimpico è di Sasha Cohen, argento a Torino 2006.

Alysa Liu, già campionessa del mondo in carica, ha conquistato la vittoria a Milano Cortina, con un programma libero che ha mandato in delirio il pubblico della Milano Ice Skating Arena sulle note di Donna Summer, recuperando dalla seconda posizione ottenuta nel programma corto dell'artistico femminile.

"Mi è piaciuta molto. Ha fatto una performance favolosa. Era così raggiante di gioia. È stato davvero emozionante da vedere. Tutte hanno pattinato molto bene, è stata un gara fantastica", ha detto una tifosa statunitense.

"È stato semplicemente incredibile - ha detto un altro fan - l'atmosfera era fantastica, Alysa ci ha reso orgogliosi, ha dato il massimo, tutti l'hanno acclamata, complimenti anche alle giapponesi, sono state bravissime anche loro. E l'Italia ha fatto un ottimo lavoro. È stato fantastico. Mi sono divertito troppo".

"Era più di un programma il suo, credo, un ballo, era diverso dagli altri. È stato commovente. E lei ha portato molta energia, ed è riuscita a battere il triplo axel - riferendosi al salto presentato dalla giapponese Ami Nakai che poi ha vinto il bronzo - è stata una performance brillante. Meritava sicuramente di vincere".

Alysa Liu aveva deciso di ritirarsi quattro anni fa. Poi è tornata sul ghiaccio e ha vinto tutto.