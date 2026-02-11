ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, gli Swatch dei Giochi invernali in vetrina anche a Cortina

Cortina, 11 feb. (askanews) - Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 vivono anche negli accessori e negli oggetti che le raccontano, come per esempio i due modelli di orologi che Swatch ha realizzato per i Giochi, che ora sono protagonisti anche nello store ufficiale nella cittadina ampezzana. Con una scelta in linea con l'identità visiva della comunicazione sulle Olimpiadi, la maison svizzera ha proposto una vetrina analogica, con una piccola funivia funzionante che fa da sfondo all'esposizione del cronografo e del Gent e che racconta di un immaginario montano tradizionale, ma che nel 2026 si è rinnovato e confermato.

