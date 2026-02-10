Olimpiadi, Gios: Fontana grande campionessa, ma vince in una squadra

Cortina, 10 feb. (askanews) - "Arianna Fontana è una grandissima campionessa. Ha completato questa squadra, ha aiutato, però guardate che anche gli altri atleti hanno dato dei risultati incredibili in questa competizione. Quindi io non mi fermerei a parlare di un atleta. Arianna non ha bisogno di essere descritta, ormai la conosciamo tutti, però ha vinto all'interno di una squadra con un Sighel che è un fenomeno straordinario, lo ritengo uno dei più grandi pattinatori a livello mondiale: fermarsi a parlare dei singoli è riduttivo perché questo è il risultato di squadra". Lo ha detto il presidente della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, Andrea Gios, commentando da Casa Italia a Cortina la medaglia d'oro vinta nella staffetta mista di Short Track.

"Adesso - ha aggiunto il presidente - andremo con le gare individuali, vedremo, ma abbiamo ancora due staffette, la staffetta femminile e la staffetta maschile. Poi questo è uno sport complicato nel senso che una spinta, un fallo, qualsiasi cosa ti esclude anche se sei il più forte. Devo dire che siamo stati anche fortunati perché l'Olanda non è arrivata in finale. L'Olanda sappiamo che è un competitor molto fastidioso come minimo, però questo è questo sport. Noi ci siamo, i nostri ragazzi sono stati migliori, non c'è dubbio".