Olimpiadi, Fugatti: da qui nascerà una promozione del territorio

Val di Fiemme, 17 feb. (askanews) - Ci sono ancora sei giorni di gare e tante medaglie da assegnare alle Olimpiadi di Milano Cortina, ma è già tempo di fare i primi bilanci, come spiega il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

"Sì perché sappiamo che da questo evento nascerà una promozione importante del nostro territorio a livello internazionale e quindi abbiamo fatto tanti investimenti, abbiamo lavorato, abbiamo progettato però poi siamo convinti che ci sarà un'eredità non solo infrastrutturale, non solo culturale ma sicuramente promozionale del nostro territorio.

Ma per il Trentino e la Val di Fiemme è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti.

"Guardiamo al futuro perché nel 2028 ci sono le Olimpiadi Giovanini e il Trentino insieme a Lombardia e Veneto è parte centrale e del 31 abbiamo il Mondiale di ciclismo, in Trentino quindi abbiamo da fare".