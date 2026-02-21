Olimpiadi, festa svizzera a Milano per l'hockey femminile

Milano, 21 feb. (askanews) - Al suono di campanacci e con nell'aria il profumo della raclette, Casa Svizzera a Milano ha festeggiato la squadra elvetica di hockey su giaccio femminile, che ha vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina. E, pur a fronte di vittorie come quelle, per esempio, di Franjo Von Allmen, nel quartier generale del Centro svizzero sono molto orgogliosi della medaglia delle hockeiste. "È stata una sorpresa - ha detto Alexandre Edelman, ambasciatore di Presenza Svizzera, l'agenzia di comunicazione elvetica - perché all'inizio dei Giochi la nostra squadra femminile non era favorita".

Più in generale, poi, abbiamo chiesto un bilancio dell'esperienza delle Case Svizzera in questi Giochi. "Abbiamo avuto più di 60mila visitatori, tra Milano e Cortina - ha aggiunto Edelman - il pubblico è venuto, hanno visitato le mostre, hanno seguito gli incontri. Quindi siamo molto contenti di questa esperienza e la risposta del pubblico per noi rappresenta il dato di un successo".