Olimpiadi, Federico Pellegrino: smetto tranquillo, abbiamo un futuro

Cortina, 19 feb. (askanews) - "Si chiude un cerchio, ma si lascia aperto quello dello sci di fondo. Per riuscire a ottenere grandi risultati prima di tutto bisogna credersi in grado di poterli raggiungere e salire su un podio olimpico ti dà la consapevolezza di essere in grado di farlo e di poterci riuscire ancora in futuro. Ecco, io adesso posso smettere tranquillo perché so che lo sci di fondo italiano ha altri atleti che si sanno capaci di salire su un podio olimpico". Lo ha detto Federico Pellegrino da Casa Italia a Cortina dopo la vittoria della medaglia di bronzo con Elia Barp nella Team sprint. Una gara che per lui rappresenta il congedo dalle Olimpiadi dopo quattro medaglie in tre edizioni dei Giochi invernali.