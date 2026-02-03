Olimpiadi, Crosetto: Difesa c'è, supporto e contributo alla sicurezza

Milano, 3 feb. (askanews) - 170 mezzi più assetti radar, aerei e droni, 1928 militari, 2000 Carabinieri: questo è il supporto della Difesa per i XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026. Mancano tre giorni e il ministro Guido Crosetto sottolinea sui social che mentre cresce l'attesa e il mondo si prepara a celebrare lo sport e i suoi valori, la Difesa c'è, fornendo supporto e contribuendo alla sicurezza di spettatori e atleti. Oltre al "prezioso contributo di 1.500 volontari dell'Associazione Nazionale Alpini.

"In bocca al lupo a tutti i partecipanti e un sentito grazie a tutte le donne e uomini che, operando dietro le quinte, sostengono il Paese in questo importante appuntamento che lo pone al centro dell'attenzione mondiale. Anche questo è la Difesa", ha chiosato il ministro.