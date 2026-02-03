ULTIME NOTIZIE 03 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Crosetto: Difesa c'è, supporto e contributo alla sicurezza

Milano, 3 feb. (askanews) - 170 mezzi più assetti radar, aerei e droni, 1928 militari, 2000 Carabinieri: questo è il supporto della Difesa per i XXV Giochi Olimpici e XIV Giochi Paralimpici invernali, Milano-Cortina 2026. Mancano tre giorni e il ministro Guido Crosetto sottolinea sui social che mentre cresce l'attesa e il mondo si prepara a celebrare lo sport e i suoi valori, la Difesa c'è, fornendo supporto e contribuendo alla sicurezza di spettatori e atleti. Oltre al "prezioso contributo di 1.500 volontari dell'Associazione Nazionale Alpini.

"In bocca al lupo a tutti i partecipanti e un sentito grazie a tutte le donne e uomini che, operando dietro le quinte, sostengono il Paese in questo importante appuntamento che lo pone al centro dell'attenzione mondiale. Anche questo è la Difesa", ha chiosato il ministro.

ESTERI
47
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi