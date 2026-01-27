ULTIME NOTIZIE 27 GENNAIO 2026

Olimpiadi, Conte: governo chiarisca ruolo degli agenti Ice in Italia

Roma, 27 gen. (askanews) - "Abbiamo invitato il governo a chiarire il ruolo degli agenti dell'Ice che si stanno macchiando di atti molto criticati e poco meritevoli negli Stati Uniti. Non possono certo venire ad esportare insicurezza qui in Italia". Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti all'uscita dal Senato.

"A proposito di sicurezza: il governo quanto ci mette a intervenire con un problema che è percepito come reale da tutti gli italiani? Non si tratta di creare ulteriori nuovi reati, di inasprire pene, qui si tratta di fare investimenti seri iniziamo a prendere i soldi buttati in Albania e portarli qui per la sicurezza nelle nostre strade", ha aggiunto.

