Olimpiadi, CONI: Casa Italia grande successo, numeri altissimi

Milano, 20 feb. (askanews) - "È stato un grande successo di pubblico, una casa aperta al pubblico stesso che è venuto a Milano in maniera importante, così come è stato anche a Livigno e Cortina, dove abbiamo degli afflussi di persone non indifferenti. Sono tre case che hanno tre spiriti diversi. Devo dire che c'è grande euforia in questa Olimpiade a Casa Italia, ho visto tante persone che guardano il nostro wall delle medaglie e quindi anche gli atleti con i loro risultati ci hanno dato una grandissima mano". Lo ha detto ad askanews Lorenzo Pellicelli, responsabile Marketing del CONI, tracciando un primo bilancio sul progetto Casa Italia per Milano Cortina 2026.

"I numeri sono importanti - ha aggiunto - abbiamo tante aziende che hanno creduto nel progetto, sono state con noi a Casa Italia, ci hanno aiutato a sostenerlo e questa è una cosa fondamentale per il nuovo Comitato Olimpico Nazionale Italiano. In termini di presenza oggi direi un numero che non è quello definitivo, ma siamo sicuramente aumentando di giorno in giorno e siamo su numeri che sono le decine di migliaia, ma tante decine di migliaia, in più rispetto alle edizioni precedenti".