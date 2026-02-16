Olimpiadi, Casa Belgio a Milano è nel pub: si tifa e si brinda

Milano, 16 feb. (askanews) - Lo spirito olimpico non vive solo sulle piste e nei palazzetti, ma fa vibrare tanti luoghi dei Giochi invernali, fra cui le Case delle Nazioni, quartier generale dei comitati olimpici dei principali Paesi partecipanti: qui si tifa, si mette in mostra l'identità del proprio Paese e nel caso del Belgio, si beve. È l'unica nazione infatti ad aver scelto come ritrovo ufficiale un pub a Miano, trasformato per tutti i Giochi invernali, nel Lotto Belgium Pub.

Qui il tifo, di ogni colore, si vive all'insegna della convivialità, con i maxi schermi che trasmettono le Olimpiadi tutto il giorno fra i tavoli e le spine di birra, angoli per una foto ricordo e per il merchandising con le immancabili spillette.