Olimpiadi, Arianna Fontana: non potevo chiedere di meglio

Milano, 21 feb. (askanews) - "Ripensando a tutto quanto l'avvicinamento, essere qua a casa competitiva, tutte le finali e queste medaglie sia individuali che con le staffette: non potevo chiedere di meglio". Lo ha detto Arianna Fontana da Casa Italia a Milano, commentando la sua sesta Olimpiade.

"Il pubblico - ha aggiunto la campionessa e recordwoman italiana di medaglie vinte ai Giochi - è stato da protagonista in questa Olimpiade, sia chi era presente nelle venue o chi era da casa fare il tifo. Veramente si sono fatti sentire tutti quanti, quindi penso che anche tanti risultati sono arrivati grazie a questa spinta che avevamo in più".

