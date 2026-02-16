ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Ambra Sabatini: lo sport insegna a lottare per i sogni

Milano, 16 feb. (askanews) - "Lo sport ci insegna a combattere per i nostri sogni anche quando tutto sembra così distante e lontano da te per difficoltà o infortuni e invece lo sport ci insegna soltanto a stringere i denti e combattere e ritornare in campo o in pista e mettercela tutta. Da questo ho imparato a non mollare mai, nei momenti di vita quotidiana, ma anche in gara". Lo ha detto ad askanews Ambra Sabatini, campionessa paralimpica di atletica a Casa Italia in Triennale a Milano per la presentazione di un docufilm sulla sua storia.

"Penso che nella testa dell'atleta - ha aggiunto - passino tanti pensieri e i sacrifici fatti sono tanti. Sicuramente non è facile, anche perché non è solo un lavoro, ma anche una passione che in qualche modo ti prosciuga un pochino. Io mi ripeto sempre che sono davvero fortunata a fare della mia passione un lavoro e quindi anche i momenti più difficili si passano e si passano volentieri".

CRONACA
22
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi