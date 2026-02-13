ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, a Milano pioggia di campioni: Moser, Cassina, Rodini, Cova

Milano, 13 feb. (askanews) - Cerimonia di apertura di "Sport Movies & Tv 2026 - Together for the Games" presso Casa Lombardia, con il saluto del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana: si è tenuta questa settimana con un significativo parterre di medaglie d'oro e campioni di tutti i tempi. Intervenuti il sottosegretario Sport e Giovani Federica Picchi, il presidente CONI Lombardia e Membro Giunta Nazionale CONI Marco Riva, il vice presidente Carola Mangiarotti, la Console Generale della Repubblica di Polonia Agnieszka Gloria Kaminska e la Console della Repubblica di Slovenia Katja Cimpershek.

Premiati due grandi nomi della storia dello sport italiano, Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano con 273 vittorie su strada e a Fefè De Giorgi, 5 volte Campione del Mondo con la Nazionale pallavolo italiana (1990, 1994, 1998, 2022 e 2025).

Il presidente della FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs, riconosciuta dal CIO, Franco Ascani, membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO ha conferito prestigiosi riconoscimenti a numerosi nomi autorevoli: la "Guirlande d'Honneur", il massimo riconoscimento FICTS è andato a Spyros Capralos (Grecia), Membro dell'Esecutivo, Presidente dell'European Olympic Committees (50 Comitati Olimpici), dirigente sportivo di livello internazionale.

I Campioni Olimpici lombardi che hanno firmato l'Olympic Wall sono stati insigniti del "Medallion d'Honneur": Alberto Cova, atletica oro a Los Angeles 1984, Igor Cassina, ginnastica artistica oro ad Atene 2004, Valentina Rodini canottaggio oro a Tokyo 2020.

"La Chiave del Successo 1925-2025" - simbolo che racchiude cento anni di visione, determinazione e traguardi conquistati ed il successo come percorso continuo, fatto di impegno, coraggio e capacità di trasformare i sogni in realtà - è andata a Khunying Patama Leeswadtrakul (Thailandia), membro CIO e presidente Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico CIO, imprenditrice e qualificata dirigente sportiva, presidente della Badminton World Federation (BWF).

