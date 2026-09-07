Olanda, la gigantesca e coloratissima parata di fiori di Zundert

Zundert, 7 set. (askanews) - Un'esplosione di colore e allegria: gli spettatori ammirano i carri allegorici con decorazioni floreali alla Parata dei Fiori di Zundert, in Olanda.Milioni di fiori su carri giganteschi che vengono trasportati per le strade da volontari. Nata nel 1936 nella città natale di Van Gogh, è la più grande parata di dalie al mondo e una delle più grandi parate floreali in assoluto Creata nel 1936, è la più grande sfilata di dalie al mondo. È riconosciuta dal 2021 come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dall'UNESCO.

"Abbiamo circa 400.000 dalie sul carro, quasi mezzo milione, e siamo in competizione con 20 frazioni per il primo premio. Dato che ci sono 20 carri di queste dimensioni, la Parata dei Fiori di Zundert è anche la più grande parata di dalie al mondo" spiega uno dei partecipanti.