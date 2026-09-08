ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2026

Ok Ue su Patriot per Kiev, von der Leyen:"Difese aeree fondamentali"

Milano, 8 set. (askanews) - Nel giorno in cui la Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua durata tre giorni, l'Europa ha annunciato di aver compiuto un nuovo sforzo, politico ed economico, per aiutare Kiev.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von Der Leyen, ha comunicato, insieme con il segretario generale della Nato Mark Rutte, che è stato trovato un accordo fra gli Stati membri sulla deroga che consentirà all'Ucraina di acquistare prodotti fondamentali per i sistemi di difesa aerea Patriot. La prossima tranche di 3,2 miliardi di euro "consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i suoi cieli dagli attacchi indiscriminati della Russia", secondo Von der Leyen.

"Facciamo tutto questo insieme alla Nato - ha sottolineato la presidente - Mark e io ci siamo ripetutamente schierati fianco a fianco per esprimere questa solidarietà, e lo facciamo oggi per dimostrare che l'Europa è unita. E che l'Europa deve mobilitare la propria risposta in materia di difesa ancora più rapidamente. Le difese aeree sono fondamentali".

A Kiev intanto i cittadini ricominciano a contare i morti, 2 negli ultimi attacchi e una decina di feriti. "Ho avuto molta paura. Quando un edificio viene colpito così da vicino, oscilla letteralmente su e giù. Fa paura. Vorrei che gli americani non se ne andassero", dice una uomo riferendosi ai due mediatori Steve Witkoff e Jared Kushner, in missione a Mosca e Kiev per riallacciare i fili della diplomazia, un tentativo che ha portato come primi frutti la breve tregua e un nuovo colloquio telefonico fra Putin e Trump. Secondo quanto riferito dal Cremlino si è discusso di questioni relative "alla soluzione del conflitto", tema su cui il presidente Usa è tornato a mostrarsi ottimista, anche in vista delle elezioni di midterm a novembre, dove spera di presentarsi con risultati più concreti.

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