ULTIME NOTIZIE 23 DICEMBRE 2025

Ok del Senato su maxiemendamento manovra,protesta opposizioni in aula

Roma, 23 dic. (askanews) - Via libera dell'Aula del Senato alla fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti.

Al termine della dichiarazioni di voto è andata in scena una protesta di senatori delle opposizioni che hanno esposto cartelli con scritto, fra l'altro, "Promettevano abolizione accise, aumentano tasse sul carburante. Voltafaccia Meloni"; "Promettevano abolizione Fornero, aumentano l'età pensionabile. Voltafaccia Meloni". "Gli immancabili cartelli. Alla maggioranza dico che quando ero capogruppo preparavo i contro-cartelli, quindi non ci stupiamo", ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa chiedendo di rimuoverli.

Dopo la votazione, la seduta è stata poi sospesa in attesa della riunione del Consiglio dei ministri sulla nota di variazione al bilancio.

