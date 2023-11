OGR Torino, Sarah Sze e Sara Enrico: il tempo plurale dei corpi

Torino, 13 nov. (askanews) - Due artiste internazionali che ragionano sulle pratiche scultoree e sui modi nei quali è possibile pensarle nella contemporaneità. Le OGR di Torino ospitano la grande installazione "Metronome" di Sarah Sze e la mostra "Tainted Lovers" di Sara Enrico. L'opera dell'artista americana ricostruisce una sorta di cosmo dell'immagine, un mondo nel quale si condensano diverse suggestioni dell'iper-presente. Il curatore delle OGR, Samuele Piazza.

"Quello che vediamo - ha detto ad askanews Samuele Piazza, curatore delle OGR e delle sue mostre - è scultura, installazione, ma è anche un montaggio filmico in qualche modo in tempo reale. Chi entra si ritrova all'interno di questa sorta di lanterna magica che in qualche modo riporta al proto cinema che è anche una delle fonti che Sarah cita per questi lavori e si trova davanti ad una miriade di immagini che entrano in relazione come capita spesso a tutti ormai di avere un bombardamento di immagini reali e digitali che in qualche modo si conglomerano e in questo caso l'artista li usa come materiali".

La scultura in questo caso prende la forma degli schermi che sono onnipresenti nella nostra vita, e il metronomo rimarca un'accelerazione che, da molti punti di vista, sembra essere divenuta insostenibile. Ma è anche uno spazio nel quale il tempo è plurale e condiviso e dialoga con l'ambiente che ospita l'installazione. La stessa conversazione con l'architettura si ritrova nella mostra dedicata a Sara Enrico, una delle artiste più interessanti della scena italiana, i cui corpi e le cui forme, spesso viste in piena luce, ora si muovono nella penombra.

"L'idea - ha aggiunto Samuele Piazza, era che fossimo in un ambiente altro, quasi che la promenade all'interno dello spazio diventasse una narrazione quasi filmica, in cui alcune cose compaiono, spariscono, ritornano. E per me è interessante vedere come questa pratica, in questo contesto, mostra una parte diversa di quello che siamo abituati a vedere".

Lo spazio del lavoro di Sara Enrico, è quello della contaminazione tra il corpo e l'oggetto di design, ma si tratta di corpi che sono desideranti e anno forma a un'idea di amore che è legata alla stessa forza fisica che li plasma. Con esiti che hanno una grande evidenza scultorea, che nasce proprio dalla loro costante ambiguità.