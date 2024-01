"Ognuno contribuisca". Lindner fischiato dagli agricoltori a Berlino

Berlino, 15 gen. (askanews) - Mentre cercava di difendere le scelte del governo, il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner (Fdp) è stato contestato a Berlino, durante un suo intervento davanti alla folla di manifestanti radunata alla Porta di Brandeburgo contro l'annunciato taglio dei sussidi pubblici agli agricoltori.

"Non possono esserci sacrifici speciali, lo ammettiamo, ma ognuno deve dare il suo contributo", ha detto Lindner tra i fischi dei presenti.

"Non posso promettervi più alcun aiuto di stato dal bilancio federale oggi. Ma possiamo lavorare insieme per garantire che voi otteniate nuovamente più libertà e più fiducia nel vostro lavoro. E questa potrebbe essere un'opportunità in questa situazione da non rifiutare", ha aggiunto il ministro liberale, mentre la folla gli dava del bugiardo a suon di "buuh".

Migliaia di agricoltori indignati hanno raggiunto Berlino con i loro trattori. Circa 5.000 mezzi agricoli, secondo la polizia, hanno bloccato le strade e suonato il clacson. Impressionanti le immagini dall'alto che mostrano le file di trattori parcheggiate lungo i viali principali che costeggiano il Parco Tiergarten a due passi dal Parlamento.