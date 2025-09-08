ULTIME NOTIZIE 08 SETTEMBRE 2025

Oggi i funerali di Giorgio Armani

Si svolgeranno oggi pomeriggio a Rivalta, in provincia di Piacenza, i funerali in forma privata di Giorgio ArmaniL'Assemblea nazionale voterà la sfiducia al governo Macron aprendo una nuova crisi politica al buio

