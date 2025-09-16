ULTIME NOTIZIE 16 SETTEMBRE 2025

Offensiva a Gaza, palestinesi: abbiamo estratto bambini fatti a pezzi

Gaza City, 16 set. (askanews) - I palestinesi di Gaza City cercano i corpi tra le macerie dopo gli ultimi bombardamenti della città, parte dell'offensiva su larga scala lanciata da Israele, anche via terra.

"Se Hamas non rilascerà gli ostaggi e non deporrà le armi, la Striscia di Gaza sarà distrutta" ha minacciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. "Perché uccidere bambini che dormono tranquilli in quel modo, riducendo i loro corpi in pezzi?", dice disperato un uomo che ha perso i suoi cari nell'attacco.

"Gli aerei hanno colpito questa casa che appartiene alla famiglia di mio zio. C'erano circa 50 persone all'interno, incluse donne e bambini. Non so perché l'abbiano bombardata. Abbiamo estratto i bambini a pezzi" racconta.

E un altro residente di Gaza City afferma: "Di notte hanno bombardato un intero quartiere, tre case e quelle vicine. Tutte le vittime sono bambini, anziani e donne. Sono tutti sotto le macerie. Abbiamo recuperato circa 10 corpi e il resto è ancora sotto le macerie".

