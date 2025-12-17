ULTIME NOTIZIE 17 DICEMBRE 2025

Occhiuto: in FI nessuna corrente, ma una scossa al centrodestra

Roma, 17 dic. (askanews) - "Oggi ho voluto fare questo: chiamare imprenditori importanti che ci hanno raccontato la loro esperienza e la loro visione del paese. L'auspicio è che questo stimolo possa davvero costituire non una corrente ma una scossa, che ha sempre a che fare con l'elettricità, ma non è polverosa come le correnti che ormai esistono solo nel più masochista dei partiti italiani. La scossa è molto più utile perché a volte dà un elettroshock salutare". Così il governatore della Calabria e vice segretario di Forza Italia Roberto Occhiuto parlando a margine dell'evento che si è svolto oggi a Palazzo Grazioli a Roma, "In libertà, pensieri liberali per l'Italia".

"Tajani insieme a me e ad altri dirigenti ha assunto l'impegno collettivo che noi abbiamo condiviso di portare questo partito al 20%, mi pare che invece questo non stia ancora accadendo, galleggiamo tra l'8 e il 9 per cento, non per responsabilità di Tajani", ha aggiunto.

"C'è la necessità che ciascuno di noi si assuma qualche responsabilità ulteriore, che dia un contributo di innovazione di idee, invitando a partecipare a questo lavoro anche imprenditori che non sono dirigenti di partito ma che possono darci qualche suggerimento".

Riguardo a una sua eventuale candidatura al congresso ha risposto che "non è all'ordine del giorno, a me piacerebbe vincere sui contenuti e mi piacerebbe poter essere tra quelli che aprono una discussione ad esempio sui diritti civili in Forza Italia, sui temi dell'inclusione".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi