ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

Obesità, Lenzi (CNR): malattia cronica, garantire terapie adeguate

Roma, 18 feb. (askanews) - "Finalmente abbiamo una legge che identifica l'obesità come una malattia cronica, recidivante e ingravescente. Questo significa che medici e cittadini non potranno dire che non lo sanno, perché la legge è una qualche cosa che lo garantisce a livello nazionale. Abbiamo un Piano nazionale sulle cronicità delle Regioni, che garantisce da un lato che le Regioni devono occuparsene, quindi anche gli Assessori regionali alla sanità, anche i Governatori delle Regioni sanno a questo punto che questo è un obbligo". Lo ha detto Andrea Lenzi, Presidente del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Professore emerito di Endocrinologia presso l'Università "La Sapienza" di Roma, a margine dell'evento "Obesità e salute cardiovascolare - Evidenze e prospettive per la sostenibilità del SSN".

"Abbiamo fortunatamente, grazie anche alla collaborazione pubblico-privato che si è sviluppata, dei farmaci adeguati a poter curare l'obesità. Abbiamo una necessità che questi farmaci e tutta questa struttura normativa possano essere messe a terra - ha aggiunto - attraverso centri specializzati, centri multidisciplinari, e attraverso la possibilità di avere dei pacchetti diagnostici e strategie preventive. E anche, appunto, la possibilità di avere le terapie garantite dai Livelli essenziali di assistenza, non infinite, ma solo dedicate a quei pazienti che hanno veramente quella che è scritta nella legge, cioè la parola obesità come malattia".

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi