Obesità infantile, con "Pinocchio" la prevenzione ora è a fumetti

Roma, 17 giu. (askanews) - "Come Fondazione Mesit siamo orgogliosi di aver patrocinato questa iniziativa. Del resto, l'obesità infantile, l'obesità giovanile, rappresenta nel mondo e nel nostro Paese una vera e propria emergenza non soltanto sanitaria, ma anche sociale e culturale. I dati ci dicono che un bambino su 5 in Italia non pratica nessun tipo di attività sportiva. Più della metà dei nostri bambini passa più di due ore al giorno continuative davanti a uno schermo. Questi sono dati impattanti che sono anche precursore di una serie di patologie croniche che impatteranno in futuro non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche economico sulla collettività". Lo ha detto il presidente della Fondazione Mesit - Medicina sociale e innovazione tecnologica, Marco Trabucco Aurilio, presentando "Salute Pinocchio! Il corpo in equilibrio", il manuale a fumetti di educazione sanitaria realizzato dal network PreSa (Prevenzione e Salute) e da Giunti Editore, distribuito su territorio nazionale a bordo dei treni Intercity, brand di Trenitalia, e nelle principali FrecciaLounge d'Italia, per avvicinare in modo divertente ed efficace i giovani e le famiglie ai temi della prevenzione primaria, dell'obesità e degli stili di vita sani.

"Così, questo volume, questa iniziativa, attraverso un'icona della letteratura italiana che è Pinocchio, vuole diventare un importante strumento per arrivare non soltanto ai giovani ma anche alle loro famiglie e per promuovere quella cultura della prevenzione di cui ancora nel nostro Paese c'è tanto bisogno", ha concluso.