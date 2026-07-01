Obesità, al via la sfida per attuare la legge 149/2025

Roma, 1 lug. (askanews) - Istituzioni, società scientifiche, Regioni e associazioni dei pazienti si sono riuniti presso il Senato della Repubblica per chiedere una piena e concreta attuazione della Legge n.149/2025, la prima al mondo che riconosce l'obesità come malattia progressiva e recidivante, a quasi nove mesi dalla sua approvazione.

E' il messaggio lanciato dal convegno parlamentare "Obesità: la legge c'è. Ora costruiamo il sistema", promosso su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Raoul Russo, membro della 5 Commissione permanente Bilancio del Senato: "L'obesità non è semplicemente uno stigma come lo è stato per tanti anni, ma è una vera e propria patologia alla quale ne sono correlate tante altre. Penso a quelle metaboliche, alle oncologiche e alle cardiovascolari. Facendo un'opera di protezione seria e di cura dell'obesità, cosa che è sempre facile da fare, e grazie ai progressi della scienza medica, noi non semplicemente affrontiamo questo tema, ma affrontiamo tante altre malattie che impattano in maniera importante sulla qualità di vita dei nostri cittadini e anche sulla spesa sanitaria" ha dichiarato.

"È una legge molto importante, perché è la prima al mondo a riconoscere l'obesità come una malattia. C'è impegno soprattutto perché l'obesità richiama l'attenzione sulla prevenzione, che è il tema che stiamo affrontando con grande impegno da più di un anno al Ministero, ed è uno stimolo per fare più prevenzione. Puntiamo sui corretti stili di vita, dobbiamo fare in modo che le italiane e gli italiani si ammalino di meno se vogliamo continuare ad avere un Servizio Sanitario Nazionale sostenibile e universale per tutti come recita la Costituzione." ha aggiunto Orazio Schillaci, Ministro della Salute

La sfida adesso è quella di trasformare il principio in presa in carico reale, perché in Italia l'obesità è una delle principali sfide di salute pubblica.

"Dobbiamo ragionare anche in termini di prevenzione e attenzione, cambiando la prospettiva da questo punto di vista. Non possiamo più pensare all'obesità solo come alla riduzione del peso corporeo, ma significa prevenire tutte queste patologie che si dicevano, che sono almeno 200. Mettiamole in conto e mettiamo in conto quanto risparmio c'è nella prevenzione e nel recupero di forza lavoro, perchè tutto questo è fondamentale" ha concluso Silvio Buscemi, Presidente della Società Italiana dell'Obesità (SIO).

Il convegno si è concluso con l'obiettivo di consolidare un'agenda condivisa per il 2026-2027, rendere operativo l'Osservatorio per lo Studio dell'Obesità presso il Ministero della Salute, definire il programma nazionale sull'obesità, completare l'aggiornamento dei percorsi assistenziali, rafforzare il raccordo con le Regioni e individuare soluzioni concrete per l'accesso ai trattamenti.