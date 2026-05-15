ULTIME NOTIZIE 15 MAGGIO 2026

Oasi della biodiversità a Pavia: la tecnologia fa rinascere la natura

Milano, 15 mag. (askanews) - A Pavia nasce l'Oasi della Biodiversità, un luogo in cui la tecnologia ha fatto rinascere la natura.

Il nuovo progetto di rigenerazione del territorio è di 3Bee, nature tech company e XNatura (la sua divisione di AI & IoT Nature Intelligence), realizzato insieme a Fondazione LGH. Virginia Castellucci.

"Insieme abbiamo restituito vita a un'area mettendo a dimora 4.063 piante di 17 specie autoctone nettarifere, ciliegio, nocciolo, salice, bianco, acero campestre e selezionate per nutrire gli impollinatori lungo tutto l'arco dell'anno. Ma non ci siamo solo fermati alla messa a dimora - ha spiegato -

abbiamo installato 10 sensori spectrum per gli impollinatori selvatici, 10 sensori BIRD per la vi fauna e 14 fototrappole per la fauna selvatica. I risultati parlano chiaro, l'indice di MSA, ovvero la misura internazionale dello stato di salute di un ecosistema è passato da 37,7 a 64,6".

La piattaforma tecnologica ambientale esegue un monitoraggio continuo, basato su dati oggettivi che hanno rilevato un ecosistema rifiorito: ci sono oltre 130 specie di uccelli, 18 tipologie di impollinatori e tanti animali, come caprioli, volpi, cervi e lupi.

Il progetto verrà presentato al prossimo Nature & Biodiversity Summit. L'Oasi sarà aperta al grande pubblico e visitabile in una giornata dedicata in settembre 2026 per far vivere da vicino un ecosistema che sta rinascendo. A partire proprio dal 22 maggio, nella giornata mondiale della Biodiversità, sarà pertanto possibile iscriversi alla visita aperta all'Oasi della Biodiversità di Pavia.

SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi