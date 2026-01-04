ULTIME NOTIZIE 04 GENNAIO 2026

Nyt: 40 morti a Caracas per attacco Usa, paramilitari in strada

Caracas, 4 gen. (askanews) - Almeno 40 persone sarebbero state uccise nell'attacco degli Stati Uniti in Venezuela, che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores. Lo dice il New York Times citando come fonte un alto funzionario venezuelano e precisando che le vittime sono sia militari che civili. Intanto per le strade di Caracas si aggirano pattuglie di soldati e paramilitari, mentre i cittadini fanno la coda fuori dai supermercati, in un clima di grande incertezza.

Al momento il paese è guidato dalla vice Delcy Rodriguez, che è stata nominata presidente ad interim.

ESTERI
