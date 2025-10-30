ULTIME NOTIZIE 30 OTTOBRE 2025

NY Canta, il Festival della Musica Italiana di New York

Roma, 30 ott. (askanews) - Presentato in Rai il NYCanta - Festival della Musica Italiana di New York, evento che da diciassette anni celebra la musica e la cultura italiane oltreoceano, con la grande opportunità di offrire una vetrina internazionale ai giovani talenti e di costruire e mantenere vivo un ponte culturale tra Italia e Stati Uniti.

Organizzato dall'Associazione Culturale Italiana di New York - ente benefico e non profit - e sotto la direzione artistica di Tony Di Piazza, il NYCanta valorizza l'eccellenza musicale italiana e promuove la cultura e la canzone italiane nel mondo.

Un impegno che ha permesso al "Sanremo della Grande Mela", di proporsi come un punto di riferimento per artisti emergenti e professionisti del settore. Il Festival, registrato il 12 ottobre scorso nell'Oceana Theater di Brooklyn sarà trasmesso in due puntate tra novembre e dicembre su Rai 2, Rai Italia e on demand su RaiPlay. Quest'anno, ancor più, si conferma come vetrina internazionale dei nuovi talenti nonché simbolo della canzone italiana nel mondo.

