Nvidia riprende produzione di chip per la Cina, restano limiti Usa

San Josè (California), 18 mar. (askanews) - Nvidia riavvia la produzione di chip per la Cina. L'annuncio arriva da Jensen Huang a San José, mentre sullo sfondo resta lo scontro tecnologico tra Stati Uniti e Pechino.

"Abbiamo le autorizzazioni per diversi clienti in Cina sugli H200, abbiamo ricevuto ordini e stiamo riavviando la produzione", spiega il Ceo di Nvidia, Jensen Huang.

Gli H200 sono tra i chip più avanzati per l'intelligenza artificiale. Washington li aveva bloccati per timori legati alla sicurezza nazionale e al possibile uso militare. Poi l'apertura, alla fine del 2025. Ma con vincoli che hanno rallentato le forniture. Una linea sottile: contenere la Cina senza perdere il mercato. Perché la corsa all'intelligenza artificiale si gioca anche qui. Ogni chip venduto pesa anche negli equilibri tra Stati Uniti e Cina.