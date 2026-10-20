Nvidia porta la guida autonoma sulle strade di Berlino

Milano, 20 ott. (askanews) - A Berlino l'intelligenza artificiale scende in strada. Nvidia ha mostrato la sua più recente tecnologia per la guida autonoma, integrata su una Mercedes, mentre il governo tedesco punta sulla collaborazione con il colosso americano dei chip per accelerare lo sviluppo dell'AI nel settore automobilistico.

"Quello che mostriamo oggi è la nostra tecnologia L2++ - ha spiegato Mo Poorsartep, Senior Director per i veicoli autonomi presso Nvidia - È un'esperienza di guida da indirizzo a indirizzo che forniamo alle case automobilistiche. È rivoluzionaria perché permette al conducente di ridurre il peso e il carico cognitivo della guida."

Il funzionamento, spiega Nvidia, è pensato per essere semplice: si imposta la destinazione e si lascia al sistema il compito di gestire il percorso. "L'esperienza dell'utente è questa: indica la destinazione, o anche più tappe, preme il pulsante di avvio e l'auto dovrebbe portarlo a destinazione. È piuttosto semplice."

Non significa però poter smettere di guardare la strada. Il conducente deve restare vigile e pronto a intervenire, mentre telecamere e sistemi di bordo controllano ciò che accade intorno al veicolo, dai pedoni alle altre auto.

"Il sistema è progettato per reagire a situazioni come un'auto che taglia improvvisamente la strada o un pedone che compare davanti al veicolo. Ma il conducente deve comunque prestare attenzione in ogni momento."

Per Nvidia è uno degli esempi della cosiddetta "physical AI": modelli di intelligenza artificiale sempre più avanzati che escono dai computer per entrare nelle macchine e interagire con il mondo reale.