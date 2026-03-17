Nvidia porta i data center nello spazio

Milano, 17 mar. (askanews) - Data center in orbita e strumenti per portare AI agents nel mondo corporate. Nvidia guarda al futuro dell'informatica e dell'intelligenza artificiale. Dal palco della sua conferenza annuale per sviluppatori in Silicon Valley, il ceo Jensen Huang ha svelato le novità: "Oggi vi mostrerò qualcosa del futuro: la nostra nuova generazione di tecnologia grafica. La chiamiamo 'neural rendering', la fusione tra grafica 3D e intelligenza artificiale. Questo è DLSS-5."

La tecnologia combina grafica 3D controllabile e dati strutturati dei mondi virtuali con l'AI generativa, dando vita a mondi digitali realistici e dinamici. "Abbiamo fuso la grafica 3D con i dati strutturati dei mondi virtuali generati dall'AI. Così computer e mondi virtuali diventano una cosa sola."

Huang ha poi anticipato i piani per lo spazio: Nvidia sperimenta già sistemi satellitari e punta a creare veri e propri data center orbitanti: "Andremo nello spazio, ci siamo già stati. Thor è approvato per le radiazioni e siamo nei satelliti, con imaging dallo spazio. In futuro costruiremo anche data center nello spazio."

Parallelamente, Nvidia ha presentato strumenti per le aziende basati su OpenClaw, AI agent capaci di gestire email, file e calendario in autonomia, con misure di sicurezza avanzate per proteggere dati sensibili.

Con il nuovo Agent Toolkit e la piattaforma OpenShell, già adottata da grandi aziende come Adobe, Salesforce e Siemens, Nvidia punta a rendere l'AI autonoma e sicura anche in ambito enterprise, aprendo una nuova era dell'informatica e dei data center nello spazio.