Nvidia, Jensen Huang e il caso della presunta spia cinese

Milano, 9 nov. (askanews) - Uno scandalo che intreccia sesso, spionaggio e alta tecnologia scuote Nvidia, il colosso americano dei semiconduttori al centro della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Il fondatore e amministratore delegato Jensen Huang ha ammesso una relazione extraconiugale con una dirigente cinese che, secondo l'intelligence statunitense, sarebbe stata reclutata dai servizi segreti di Pechino proprio per avvicinarlo.

La donna, Alice Huang, senza legami di parentela con il manager, ha lavorato per Megaspeed una società di Singapore attiva nei centri dati e tra i principali acquirenti di processori Nvidia nel Sud-est asiatico. Secondo il New York Times, avrebbe trasmesso informazioni direttamente a Pechino.

Il consiglio d'amministrazione di Nvidia ha aperto un'indagine indipendente per accertare eventuali rischi per la sicurezza nazionale e per i segreti industriali del gruppo. Al momento, precisa la società, non ci sono elementi che facciano ritenere compromesse informazioni riservate.

Huang si è scusato pubblicamente con la famiglia e con i dipendenti, assicurando piena collaborazione. A difenderlo è intervenuto anche Donald Trump, che ha espresso fiducia nella sua permanenza alla guida di Nvidia.

Mentre Pechino respinge le accuse di spionaggio: "Ci siamo già espressi in merito. La storia di una presunta spia cinese non è altro che diffamazione e calunnia priva di fondamento", ha dichiarato Guo Jiakun, portavoce del Ministero cinese degli Affari esteri.

Il caso esplode in una fase delicata dei rapporti tra Washington e Pechino, alla vigilia di un nuovo incontro tra Trump e Xi Jinping, mentre resta aperta la partita sulle restrizioni americane all'esportazione dei chip più avanzati verso la Cina.