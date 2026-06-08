ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Nvidia: in Corea del Sud investimenti mai visti prima

Seul, 8 giu. (askanews) - Il ceo di Nvidia Jensen Huang ha annunciato una serie di accordi nel campo dell'intelligenza artificiale in Corea del Sud che porteranno un volume di affari "mai visto prima", ha detto: "Nei prossimi 5 anni, centinaia di miliardi di dollari di ricavi arriveranno in Corea. Questo è il nostro dono, questa è la nostra partnership", ha sottolineato, parlando alla stampa a margine di un incontro a Seul con startup coreane specializzate in IA.

"Naturalmente costruiremo anche fabbriche di IA, centri di ricerca sull'IA, collaboreremo con LG e Hyundai per realizzare la prossima generazione di robotica e mobilità. Quindi stiamo facendo davvero tantissimo qui", ha aggiunto.

Il colosso dei chip Usa ha annunciato tra le altre cose una partnership pluriennale con il produttore di memorie sudcoreano SK Hynix.

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