Nvidia aumenterà gli investimenti a Taiwan fino a 150 miliardi l'anno

Taipei, 27 mag. (askanews) - Nvidia aumenterà gli investimenti a Taiwan fino a 150 miliardi all'anno. Lo ha dichiarato il responsabile del colosso statunitense durante un evento a Taipei, dove l'azienda sta costruendo una nuova sede. Il ceo Jensen Huang ha affermato che "Taiwan è in forte espansione" e che gli investimenti di Nvidia "alimenteranno un ecosistema incredibile in questa zona".

"Taiwan è in forte espansione. Taiwan è in forte espansione. Ed è logico. Taiwan è in forte espansione. Quattro anni fa, cinque anni fa, Nvidia spendeva circa 10,5 miliardi all'anno a Taiwan. Ora, spendiamo tra i 100 e i 150 miliardi all'anno a Taiwan".

""Taiwan è l'epicentro della rivoluzione dell'intelligenza artificiale. È qui che vengono prodotti i chip e i componenti di assemblaggio. È qui che vengono realizzati i sistemi. È qui che sono stati creati i supercomputer per l'intelligenza artificiale. Il numero di partner con cui collaboriamo qui a Taiwan è incredibile. Basta guardare l'andamento delle loro azioni per rendersene conto. Stanno andando alla grande. Sono tutti entusiasti. Non ho incontrato un solo ceo che non fosse contento".

"Vogliamo anche essere la prima azienda al mondo a prendere il progetto di un edificio della nostra sede centrale e replicarlo letteralmente in tutto il mondo. È la prima volta che lo facciamo. È la prima volta in assoluto che qualcuno lo fa. Quindi prenderemo come modello la sede centrale di Nvidia. Questo edificio sarà la versione successiva, anzi, la versione successiva alla successiva di quello in California. E lo costruiremo qui in contemporanea", ha annunciato.