Nutrizione e salute: a Bergamo il 46esimo congresso SINU

Bergamo, 28 mag. (askanews) - Dalla prevenzione oncologica all'invecchiamento in salute, fino alle nuove strategie contro l'obesità. Sono alcune delle grandi sfide dell'alimentazione al centro del 46esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana, in corso a Bergamo dal 27 al 29 maggio. Tre giorni di confronto tra esperti italiani e internazionali sul legame sempre più stretto tra nutrizione, salute e qualità della vita. Una corretta alimentazione rappresenta infatti un elemento fondamentale anche nella prevenzione e nel supporto terapeutico del tumore al seno.

"L'alimentazione è centrale nella prevenzione, non solo per tumore al seno ma anche per i tumori in generale. Per cui è importante controllare l'eccesso ponderale - spiega ad askanews Anna Tagliabue, presidente della Società Italiana di Nutrizione Umana -. Durante il percorso di cura l'alimentazione va integrata a supporto della paziente, della terapia che sta facendo e anche per preservare un buono stato di nutrizione".

Tra i temi affrontati nel corso della tre giorni anche l'invecchiamento della popolazione e soprattutto l'importanza di garantire una corretta alimentazione agli anziani che vivono nelle strutture assistenziali.

"In particolare il congresso affronterà la nutrizione dell'anziano istituzionalizzato, perché tanti anziani vivono questa realtà - racconta la presidente SINU -. E in queste realtà l'alimentazione non ha solo il ruolo di nutrimento, ma serve per migliorare la qualità di vita, quindi è importante dare anche un contesto, un menù adeguato. E' un momento di socializzazione, quindi tanti aspetti che rientrano nel ruolo dell'alimentazione per l'anziano".

Focus anche sull'obesità, oggi riconosciuta come malattia cronica e sempre più diffusa, che richiede un approccio multidisciplinare e percorsi terapeutici di lungo periodo.

"Abbiamo scelto inserire un simposio che si chiama 'Le Sfide', come quella dell'obesità perché stiamo vivendo un momento particolare - evidenzia ancora Anna Tagliabue -. E' importante sottolineare che l'approccio a questa che è una malattia riconosciuta non può essere uno solo: è necessario affiancare la dieta corretta e personalizzata, il farmaco quando serve, l'attività fisica e anche un supporto comportamentale o psicologico. Quindi terapia integrata ma a lungo termine, no soluzioni facili, veloci e però spesso di breve durata".

Dal congresso SINU arriva insomma un messaggio chiaro: sull'alimentazione servono evidenze scientifiche, informazione corretta e un approccio sempre più personalizzato.

"Il messaggio che vorrei dare è questo: prima la scienza - puntualizza la presidente SINU -. La nutrizione è importante per la salute, ma è importante conoscere quelle che sono le evidenze scientifiche che vengono portate proprio in questo congresso, attraverso le relazioni e attraverso anche un'informazione corretta verso la popolazione per ribadire questo ruolo che è fondamentale".