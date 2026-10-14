Nuovo orizzonte per il mercato automobilistico elettrico italiano

Milano, 14 ott. (askanews) - Il mercato automobilistico italiano si apre a nuovi protagonisti e nuove strategie di distribuzione. Tra questi GAC, gruppo automobilistico con sede a Guangzhou, in Cina, che entra nel nostro Paese con una proposta dedicata alla mobilità elettrica, affidandosi ad ATFlow per la distribuzione.

Una scelta che apre il portfolio della società del gruppo Autotorino e punta a intercettare l'evoluzione di un settore sempre più orientato verso l'elettrico e verso nuovi marchi internazionali.

"ATFlow è un'azienda italiana che si occupa di importazione e distribuzione di autovetture di brand internazionali, creando partnership esclusive sul territorio italiano. Cerchiamo di mettere in comunicazione quella che è un'esigenza sempre più fine del cliente italiano con un'offerta sempre più complessa di costruttori internazionali, portandoci un'eredità di 61 anni in questo mercato e quindi grande consapevolezza di quello che il cliente nostrano cerca" ha dichiarato Mattia Vanini, Presidente ATFlow e Vicepresidente di Autotorino.

Tra i modelli presentati c'è AION V, SUV elettrico pensato per un utilizzo quotidiano ma anche per i lunghi viaggi, con un'autonomia fino a 510 chilometri e una ricarica dal 10 all'80% in 24 minuti.

"AION V è un SUV 100% elettrico. Un prodotto molto interessante perché racchiude tanti aspetti di rilevanza sul mercato. Parliamo di un prodotto di 4,60 metri, molto spazioso e quindi perfetto per chi ha bisogno di spazio per la famiglia, ma non solo. Ha un'ottima qualità costruttiva interna, quindi ti offre, nelle versioni proposte sul mercato, tanto contenuto ad un posizionamento-prezzo molto interessante considerando la media del segmento" ha aggiunto Steven Fariello, Marketing Coordinator & Product Manager di GAC.

E se AION V guarda soprattutto a comfort e versatilità, AION UT punta sulla mobilità urbana senza rinunciare allo spazio. Un progetto nato in Cina ma disegnato a Milano, dal GAC Advanced Design Milano, e premiato al Torino Automotive Design Award 2026.

"Qui nasce la storia che viene da due grandi fattori che si incontrano: il primo è il design tipicamente europeo, italiano per la precisione, con caratteri distintivi, proporzioni ben bilanciate, volumi e superfici morbide apprezzate dal pubblico nostrano. E poi l'incontro con la tecnologia di derivazione cinese. Questo connubio emerge in dettagli ed elementi come i fari anteriori, ma anche nei proiettori e nelle forme geometriche posteriori, così come nella tecnologia presente all'interno della vettura" ha concluso Daniele Costa, Chief Interior Designer di GAC Advanced Design Milan.

Due modelli, dunque, per entrare in un mercato sempre più competitivo, con GAC che punta a combinare tecnologia, design e mobilità elettrica per conquistare anche il pubblico italiano.