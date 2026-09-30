Nuovo EP di inediti di Rkomi: il trailer di "A Milano"

Milano, 30 set. (askanews) - Dopo un'attesa durata tutta l'estate, è finalmente tutto pronto per l'uscita del nuovo EP di inediti di Rkomi dal titolo A Milano. Anticipato dall'omonimo brano da 8 minuti pubblicato lo scorso giugno, il progetto vuole celebrare i dieci anni dal suo esordio, avvenuto nel 2016 con l'amatissimo ep Dasein Sollen, uno dei pilastri discografici della generazione 2016 che ha segnato una nuova era nella musica che conosciamo oggi.

I fan più attenti avranno notato sui canali artista, il video che ritraeva alcuni ragazzi incappucciati - un riferimento all'artwork del suo primo lavoro Daisen Sollen - alle prese con l'affissione di un manifesto a sfondo rosso che rimandava appunto al titolo.

"A Milano" sarà disponibile a partire dal 9 ottobre su tutte le piattaforme via Island Records.

"A Milano - Live" è anche il titolo della sua residency di cinque date al Fabrique, un evento unico e dedicato ai suoi fan, dove porterà dal vivo nella sua città i suoi primissimi lavori (Dasein Sollen, Io in Terra, Ossigeno), oltre alle tracce dell'EP stesso. Le prime quattro date - 3, 4, 11, 13 novembre - sono andate immediatamente sold-out, mentre restano gli ultimi biglietti per quella del 24 novembre.